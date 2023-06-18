Путин рассказал о потерях ВСУ в начале контрнаступления

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Президент провел встречу с военкоррами, чтобы узнать о ситуации на передовой из первых рук.

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Важный источник информации «с земли» — военные корреспонденты. Они на передовой вместе с бойцами, видят все тяготы и невзгоды, у них есть возможность сравнить обстановку и условия на разных участках фронта, оценить, а что в тылу. Ведь и там есть вопросы, например — будет ли вторая волна мобилизации? Президент объяснил, что такой нужды нет, идет большой приток добровольцев в войска, только за последнюю неделю контракты подписали 9,5 тысячи человек.

Военкоры — это и обратная связь для бойцов, до окопов позицию верховного они доносят из первых уст. Часто это самый быстрый и самый надежный способ передачи информации.

Репортаж моего коллеги Дмитрия Зименкина, который из Кремля уже вернулся в зону боевых действий.

13 июня. Тот самый времевский выступ. Та самая прекрасно горящая западная техника: одни машины уничтожены дотла, другие — подбиты, но работают — трофеи, которые уже изучают наши специалисты… Шел десятый день того самого контрнаступления ВСУ.

На встрече в Кремле военные корреспонденты, все с первых дней СВО на передовой, на самых горячих направлениях. Здесь все знают ситуацию изнутри. И разговор предельно конкретный, без общих фраз — точечный и максимально актуальный. Начинается буквально с последних оперативных данных.

«На Шахтерском направлении — с утра прямо атака. До 100 человек личного состава, четыре танка, две бронемашины. На времевском направлении тоже несколько танков, несколько бронемашин. Атака по нескольким направлениям», — сообщил Владимир Путин.

И нигде ВСУ продвинуться не смогли. Потери Украины действительно говорят, что эти попытки — шаг отчаяния, а не тщательно спланированная и подготовленная операция. Потери в живой силе только в этот день 275 человек. И примерно так же — каждый день контрнаступления. У нас тоже потери — этого не скрывают — но в 10 раз меньше.

«Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники, так что на самом деле этих потерь больше со стороны Украины. По моим подсчетам, это примерно 25, а может быть, 30 процентов от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа», — рассказал президент.

И за каждую кстати, тем кто уничтожил, обещано премирование, об этом спрашивают на встрече. Бойцы с мест, говорят, не все получали ранее. Ведь уничтожают уже давно. Президент обещает разобраться прямо сегодня.

Позже Минобороны докладывает более 10 тысяч российских военных получили положенное. В прошлом году уничтожили почти 12 тысяч единиц украинской техники, в этом — четыре тысячи.

Работают настолько эффективно, что техника заканчивается… Да и снаряды для оставшиеся скоро могут тоже подойти к концу. ВСУ в сутки расходуют 5-6 тысяч единиц крупного калибра… А Штаты — самый мощный ВПК альянса — в месяц может сделать только 15 тысяч. Соотношение явно не в пользу Украины.

Отсюда и новости что Вашингтон вслед Британией собирается отправить Киеву снаряды с обедненным ураном, зная, что у России есть такие же и есть полное право применить их в ответ.

«А что здесь будет происходить — они плевать на это хотели. Они везде себя так ведут. А что они делали в Югославии? А что они делали в той же Сирии или в Ираке? То же самое все делали — плевать хотели они на все. У них ничего нет, кроме своих собственных интересов, и интересы союзников их не интересуют совершенно», — подчеркнул российский лидер.

В этом и есть корень проблемы. Их интересы, при достижении которых, они не считаются ни с чем и ни с кем. Тем более с Украиной. Для Запада это лишь пятно на карте — поле и инструмент для маниакального стремления желанного противостояния с Россией.

«И все в этой парадигме — раскачке России. Мы уж и так, и так, договорились, что НАТО не будет расширяться. Предложили все! Нет. Почему? Просто слишком большая страна: такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом, не нужна. И постепенно все пытаются распиливать», — объяснил Путин.

Отсюда и фундаментальные цели специальной военной операции — которые не менялись с начала — полная демилитаризация Украины, устранение угрозы Запада.

«Нет, это они агрессоры, они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить, но вынуждены делать это с помощью Вооруженных сил», — констатирует президент.

Отсюда и понимание, что останавливаться нельзя на полпути. Иначе не дадут после, выстроить нормальные отношения с по-настоящему независимой, похоже впервые в ее новейшей истории, Украиной.

«А что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, да ради бога, делайте что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас», — отметил Путин.

После вторника — дня этой встречи — ВСУ каждый день предпринимали новые попытки наступления на том самом времевском выступе, приблизиться к Донецку. Нигде ничего им не удалось, и каждый день они продолжат терять как живую силу, так и технику. Ликвидация угроз идет по плану, по всем фронтам.

Тема:
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