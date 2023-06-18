Расчленили и заморозили: в Турции нашли изуродованные тела четырех иностранцев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

В Турции нашли расчлененные и сложенные в морозильную камеру тела четырех граждан Туркменистана

Расчленили и заморозили: в Турции нашли изуродованные тела четырех иностранцев

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В совершении зверского убийства подозревают соотечественника жертв.

Расчлененные тела четырех граждан Туркменистана нашли в морозильной камере в турецком городе Измир. Об этом сообщает Haber7.

Уточняется, что обнаруженные фрагменты тел, по данным полиции, принадлежат трем женщинам и одному мужчине. В совершении зверского убийства подозревают еще одного туркменского гражданина, которого сейчас разыскивают турецкие правоохранители.

На днях в Турции был задержан предполагаемый убийца российского туриста Вячеслава Нечипорчука и два его подельника, принимавших участие в преступлении. Против всех троих возбуждено уголовное дело за совершение умышленного убийства. Россиянин погиб в центре Стамбула 12 июня от рук местных вымогателей. Причина конфликта осталась невыясненной, известно лишь, что злоумышленники пырнули Нечипорчука ножом прямо в сердце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кении полицейские задержали женщину, которая убила двухлетнюю дочь и съела ее внутренности.

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