Женщина под детские песни зарезала и съела родную дочь
The Star: в Кении женщина зарезала дочь и съела ее внутренние органы
Фото: www.globallookpress.com / James Wakibia
Что могло стать причиной такого жуткого убийства?
В Кении полицейские задержали женщину, которая убила двухлетнюю дочь и съела ее внутренности. Оливия Несериан набросилась на ребенка в воскресенье, 23 апреля, пишет The Star.
Первыми о произошедшем узнали соседи, которые услышали крики из дома женщины. Они переживали, что на Оливию напали преступники, но все оказалось намного страшнее. Заглянув в окно, они увидели, как 24-летняя мать убивает собственное чадо.
Соседям удалось застать жуткое зрелище, Несериан сначала зарезала дочь, напевая детские песни, а затем расчленила ее и начала есть кишечник и почки малышки. Все это время соседи пытались выломать дверь, а когда все же зашли в квартиру девочка уже была мертва, а мать лежала без сознания. После задержания Оливию отправили в больницу для проведения психиатрической экспертизы.
Предполагается, что женщина совершила жуткое преступление из-за отца девочки, с которым она развелась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать убила и расчленила новорожденного младенца под Тюменью.
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