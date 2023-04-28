Женщина под детские песни зарезала и съела родную дочь

Что могло стать причиной такого жуткого убийства?

В Кении полицейские задержали женщину, которая убила двухлетнюю дочь и съела ее внутренности. Оливия Несериан набросилась на ребенка в воскресенье, 23 апреля, пишет The Star.

Первыми о произошедшем узнали соседи, которые услышали крики из дома женщины. Они переживали, что на Оливию напали преступники, но все оказалось намного страшнее. Заглянув в окно, они увидели, как 24-летняя мать убивает собственное чадо.

Соседям удалось застать жуткое зрелище, Несериан сначала зарезала дочь, напевая детские песни, а затем расчленила ее и начала есть кишечник и почки малышки. Все это время соседи пытались выломать дверь, а когда все же зашли в квартиру девочка уже была мертва, а мать лежала без сознания. После задержания Оливию отправили в больницу для проведения психиатрической экспертизы.

Предполагается, что женщина совершила жуткое преступление из-за отца девочки, с которым она развелась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать убила и расчленила новорожденного младенца под Тюменью.