Полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста
Ранее сотрудники правоохранительных органов арестовали двоих участников нападения.
Фото: Reuters / CAGLA GURDOGAN
В Турции был задержан предполагаемый убийца российского туриста Вячеслава Нечипорчука. Об этом сообщил телеканал Haber Global.
Уточняется также, что правоохранительными органами в Стамбуле были задержаны двое злоумышленников, принимавших участие в нападении.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за совершение умышленного убийства. Делами подозреваемых занимается суд.
Турист из России погиб в турецком Таксиме в центре Стамбула 12 июня. Стало известно, что его зарезали местные вымогатели. Причина конфликта сторон неизвестна, однако злоумышленники пырнули россиянина ножом прямо в сердце.
Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина пырнул ножом депутата из Югры в Новой Москве из-за возникшей ссоры.
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