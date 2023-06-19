Грачи прилетели: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские военнослужащие продолжают громить националистов на всех направлениях.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении.
При получении координат целей летчики в составе боевых пар на скорости около 900 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров над землей приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами С-8КОМ по живой силе, средствам огневого поражения, а также по легкобронированной технике националистов.
Кроме того, Минобороны показало, как военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЦВО уничтожили опорный пункт, личный состав и бронеавтомобили иностранного производства «Брэдли» противника.
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