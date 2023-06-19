На самом низком уровне: как проходит визит Блинкена в Китай

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Блинкен посетил Китай с рабочим визитом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP; 5-tv.ru

Распиаренной встречи с лидером КНР в расписании дипломата так и не появилось.

Отношения США и Китая находятся на самом низком уровне с момента их установления. Такое заявление по итогам переговоров со своим американским коллегой Энтони Блинкеном сделал глава МИД КНР Цинь Ган.

Он добавил, что Пекин настроен на построение стабильных и конструктивных отношений с Вашингтоном, но этому мешает вопрос Тайваня. По итогам многочасовых переговоров стороны не договорились ни о чем, кроме продолжения диалога.

Ну и главная интрига понедельника — увидится ли госсекретарь США с лидером Китая Си Цзиньпином — закончилась ничем. Громкой встречи в расписании дипломата так и не появилось.

И Блинкену уже не первый раз что-то мешает. Так, предыдущая его поездка в Поднебесную отменилась в феврале, после того, как США сбили китайский метеорологический зонд.

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