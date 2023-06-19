МО: подтопления под Херсоном могут вызвать формирование очагов новых заболеваний

Подтопления в Херсонской области могут вызвать формирование очагов новых заболеваний. Об этом заявили в Минобороны России.

В сообщении отмечало, что опасные инфекции могут передаваться через комаров — переносчиков вирусов и бактерий. Прежде всего, речь идет о Лихорадке Западного Нила — риск ее распространения довольно высок, уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США пытаются вывести насекомых-переносчиков опасных вирусов.