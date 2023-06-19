Накрыли из «Градов»: ребенок пострадал при обстреле Валуек со стороны ВСУ

Со стороны Украины за сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из «Града».

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при обстреле города Валуйки Белгородской области. Со стороны Украины за сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из «Града».

Взрывы повредили пять многоэтажек и четыре частных дома. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин одним из первых журналистов оказался на месте обстрела.