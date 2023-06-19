Минобороны: потери ВСУ на донецком направлении составили более 340 боевиков
Киевский режим опять попытался прорвать оборону. Однако не добился успехов.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Боевики киевского режима предприняли четыре попытки прорвать оборону на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что атаки у населенный пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка были отражены.
«В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и „Мста-Б“», — добавил Конашенков.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.
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