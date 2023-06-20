Предстоит несколько операций: в Петербурге полицейский на самокате сбил ребенка

Драматичная история из Петербурга, где спасать пришлось восьмилетнего мальчика. Он оказался в больнице по вине полицейского.

Тот сбил ребенка, когда летел на арендованном самокате прямо через зону с фонтанами, где, во-первых, вообще нельзя ездить, а во-вторых там постоянно играют дети. В общем-то в основном для них такие объекты и строят.

Мальчик получил тяжелые травмы и теперь ему предстоит несколько операций. Татьяна Устюгова встретилась с отцом пострадавшего и узнала, чем обернется эта история для всех ее участников. Подробности — в репортаже.