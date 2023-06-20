Метр за метром: В Херсонской области продолжают дезинфекцию

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В воде оказались старые скотомогильники и местные кладбища.

Фото, видео: 5-tv.ru

Подрыв Каховской ГЭС рискует из техногенной катастрофы перерасти в биологическую. В Николаевской области, как сообщили в Минздраве Украины, в пресной воде выявили возбудителя холеры. Он зафиксирован сразу в четырех точках, в том числе на популярном пляже.

Все это — прямое следствие масштабных затоплений, ведь в воде оказались старые скотомогильники и местные кладбища. Пока киевские власти предпочитают не обращать внимания на проблему, на нашем берегу Днепра уже началась масштабная дезинфекция. На месте работает Эмиль Тимашев.

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