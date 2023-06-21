Масштабный пожар в Нижнем Новгороде попал на видео

Здания стояли почти вплотную, поэтому огонь легко перекидывался с одного на другое.

Крупный пожар тушили в Нижнем Новгороде — горели сразу несколько зданий, среди которых были цех деревообработки, баня и два жилых дома. Все они стояли почти вплотную, поэтому огонь легко перекидывался с одного на другое.

Пожар полностью уничтожил цех и одну хозпостройку, а у домов серьезно повреждены крыши. Но жильцы не пострадали, они сумели выбраться и отбежать подальше от огня.