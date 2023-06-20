Ехать только в очках: Mercedes представил концепт футуристичного суперкара

Автоэксперты говорят, что машина из будущего пока сама находится в вымышленном мире.

Mercedes представил машину из будущего: по словам инженеров, новый суперкар должен чуть ли не сам превратиться в пользовательский интерфейс. Так, в авто есть прямоугольный руль с сенсорным экраном и встроенная гарнитура дополненной реальности.

Ехать нужно в очках, чтобы видеть карты и стрелки навигации. Вместо фар и номерных знаков — электронный дисплей.

Авторы дизайна вдохновились компьютерными играми и фильмом «Назад в будущее». У автомобиля поднимаются двери, а крыша — совсем прозрачная.

Однако автоэксперты говорят, что машина из будущего пока сама находится в вымышленном мире. И если поступит в продажу, точно не в этом десятилетии.

Тем более, что суперкар не соответствует требованиям безопасности. И его остановит первый же полицейский.