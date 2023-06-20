Психует и нервничает: Роман Костомаров вновь отказался общаться с психологами

|
Аделина Ким
Аделина Ким Эксклюзив 180 0

Роман Костомаров вновь отказался от работы с психологом

Психует и нервничает: Роман Костомаров вновь отказался общаться с психологами

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсмен из-за неустойчивого состояния противится помощи врачей.

У фигуриста Романа Костомарова было всего несколько сеансов психотерапии весной, но врачи продолжают убеждать его в том, насколько важно работать и восстанавливаться именно психологически. Однако спортсмен не хочет это принимать и отказывается от поддержки. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Спортсмену даже предоставили отдельную палату. А все протезы, которые приносили ему на пробу, звезде не подходили: Костомаров начинал их снимать и психовать.

Олимпийский чемпион по танцам на льду был госпитализирован в начале 2023 года. Изначально у него диагностировали пневмонию, однако позднее у спортсмена начался сепсис.

Из-за развившейся гангрены Костомарову пришлось частично ампутировать стопы, голени, кисть одной руки и пальцы на второй. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако потом в лечении появилась положительная динамика.

Недавно он вышел на связь и признался, что медики вытащили его с того света. Врачи рассказывают, что психологическое состояние Костомарова нестабильное, у него бывают нервные срывы и он пока не готов к полноценному выходу в социум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что паралимпиец Роман Федяев пообещал Костомарову «ад» в ближайшие годы.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

13:51
Уголовное дело возбуждено после взрыва петард в отделении банка в Химках
13:47
Песков: обмен пленными с украинской стороной должен вестись «в тишине»
13:33
«Зерно обсуждали»: Песков рассказал об итогах встречи с африканскими лидерами
13:30
Разыскивается механик: автосервисам не хватает рук
13:25
В Кремле не знают о создании погранвойск как отдельного ведомства
13:22
В России впервые составлен протокол на компанию Apple

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Четыре клоуна, одна сцена: в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео