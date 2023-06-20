Психует и нервничает: Роман Костомаров вновь отказался общаться с психологами

Спортсмен из-за неустойчивого состояния противится помощи врачей.

У фигуриста Романа Костомарова было всего несколько сеансов психотерапии весной, но врачи продолжают убеждать его в том, насколько важно работать и восстанавливаться именно психологически. Однако спортсмен не хочет это принимать и отказывается от поддержки. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Спортсмену даже предоставили отдельную палату. А все протезы, которые приносили ему на пробу, звезде не подходили: Костомаров начинал их снимать и психовать.

Олимпийский чемпион по танцам на льду был госпитализирован в начале 2023 года. Изначально у него диагностировали пневмонию, однако позднее у спортсмена начался сепсис.

Из-за развившейся гангрены Костомарову пришлось частично ампутировать стопы, голени, кисть одной руки и пальцы на второй. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако потом в лечении появилась положительная динамика.

Недавно он вышел на связь и признался, что медики вытащили его с того света. Врачи рассказывают, что психологическое состояние Костомарова нестабильное, у него бывают нервные срывы и он пока не готов к полноценному выходу в социум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что паралимпиец Роман Федяев пообещал Костомарову «ад» в ближайшие годы.