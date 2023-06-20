Шойгу: ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских сил с 4 июня
Все попытки были успешно отбиты нашими бойцами.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Киевский режим предпринял 263 атаки позиций российских сил с 4 июня. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, все попытки успешно отбиты.
«Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», — отметил министр.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе. Об этом президент РФ Владимр Путин сообщил 4 июня. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия в зоне СВО противостоит не Вооруженным силам Украины, а группировке НАТО, которая использует украинских нацистов для реализации своих целей.
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