Шойгу: Киев планирует ударить по Крыму и другим регионам РФ ракетами HIMARS и STORM SHADOW

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 353 0

Украинские неонацисты продолжают атаковать ни в чем не повинных людей.

Шойгу: Киев планирует ударить по Крыму и другим регионам РФ ракетами HIMARS и STORM SHADOW

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

Читайте нас в: Дзен Новости

Киев планирует ударить по Крыму и другим регионам РФ ракетами HIMARS и STORM SHADOW. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

«Наступление НАТО»: Нарышкин прокомментировал ситуацию в зоне СВО

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

13:51
Уголовное дело возбуждено после взрыва петард в отделении банка в Химках
13:47
Песков: обмен пленными с украинской стороной должен вестись «в тишине»
13:33
«Зерно обсуждали»: Песков рассказал об итогах встречи с африканскими лидерами
13:30
Разыскивается механик: автосервисам не хватает рук
13:25
В Кремле не знают о создании погранвойск как отдельного ведомства
13:22
В России впервые составлен протокол на компанию Apple

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Четыре клоуна, одна сцена: в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео