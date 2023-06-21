«Оставляя в разрухе»: Лавров обвинил Запад в попытке расколоть ОДКБ
Лавров обвинил Запад в попытке расколоть ОДКБ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
В Минске проходят переговоры министров иностранных дел стран — участниц организации.
О попытках Запада внести раскол в ряды Организации Договора о коллективной безопасности, разобщить БРИКС и ШОС, заявил Сергей Лавров. В Минске проходят переговоры министров иностранных дел стран — участниц ОДКБ.
Лавров с коллегами обсуждает, как лучше выстраивать взаимодействие. На повестке саммита — тщательный анализ всего, что сейчас происходит в мире и в отдельных регионах, а также влияние этого на безопасность государств — членов организации.
«Мы никуда друг от друга не денемся, а Запад, так как он это уже неоднократно делал, и в том же Афганистане, том же Ираке, сейчас вот Украиной занимается, как только у него иссякнет интерес, он просто бросает ту или иную ситуацию, которую он создал и уходит, оставляя соответствующие территории в разрухе и в опасном состоянии», — отметил дипломат.
На саммите рассматривается и расширение внешних связей ОДКБ, в которую на сегодня входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Таджикистан.
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