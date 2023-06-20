В штаб-квартире оргкомитета Олимпиады-2024 прошли обыски
Речь идет о растрате общественных финансов и злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов.
Фото: REUTERS / Stephanie Lecocq; 5-tv.ru
Масштабные обыски проходят в парижской штаб-квартире оргкомитета Олимпиады-2024. Полиция и сотрудники Финансовой прокуратуры Франции изъяли документы.
В коррупции подозреваются спортивные чиновники национального оргкомитета всемирных соревнований. Речь идет о растрате общественных финансов и злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов с подрядчиками в 2017 году, пояснили в силовых структурах.
За шесть лет бюджет Игр вырос почти в полтора раза и приближается к девяти миллиардам евро. Сколько из них украдены спортивными функционерами, выясняет следствие.
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