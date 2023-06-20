В штаб-квартире оргкомитета Олимпиады-2024 прошли обыски

Масштабные обыски проходят в парижской штаб-квартире оргкомитета Олимпиады-2024. Полиция и сотрудники Финансовой прокуратуры Франции изъяли документы.

В коррупции подозреваются спортивные чиновники национального оргкомитета всемирных соревнований. Речь идет о растрате общественных финансов и злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов с подрядчиками в 2017 году, пояснили в силовых структурах.

За шесть лет бюджет Игр вырос почти в полтора раза и приближается к девяти миллиардам евро. Сколько из них украдены спортивными функционерами, выясняет следствие.