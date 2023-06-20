Умер бывший глава МВД социалистической Чехословакии Вратислав Вайнар

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 293 0

В отношении 92-летнего политика продолжалось судопроизводство по делу о расправах над людьми.

Умер бывший глава МВД социалистической Чехословакии Вратислав Вайнар

Фото: фото из открытых источников

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На 93-м году жизни скончался бывший министр внутренних дел социалистической Чехословакии Вратислав Вайнар. Об этом телеканал CT24 сообщил со ссылкой на адвоката покойного политического деятеля Итку Блудскую.

Вайнар был обвинен в расправах над людьми, бежавшими через границу на Запад в 80-е годы прошлого столетия. Согласно данным следствия, он был причастен к трем случаям убийств и двум случаям ранений людей.

Блудская сообщила, что экс-глава МВД успел обжаловать предъявленное ему обвинение в злоупотреблении положением. Он уточнила, что на следующем заседании, которое состоялось в апреле, Вайнар уже не смог присутствовать лично по состоянию здоровья. Что именно усугубило его состояние и что стало причиной смерти — не раскрывается.

Новое заседание было запланировано на 30 июня. Судебное разбирательство будет прекращено в связи со смертью фигуранта.

Вайнар занимал пост главы МВД на протяжении пяти лет — с 1983 до 1988 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда фильма «Она написала убийство» Пэкстон Уайтхед умер в США.

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