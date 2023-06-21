«Я молюсь»: Айза рассказала, как пытается вылечиться от расстройства психики

Экс-жена рэпера Гуфа отметила — заглушать болезнь лекарствами она не намерена, поэтому прибегла к другим способам лечения.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза, признавшаяся на днях в клинической депрессии, рассказала публике, какое лечение выбрала. Заглушать болезнь таблетками она не захотела, так как они, конечно, избавят ее от симптомов, но саму проблему не решат. Выбрала сеансы с психотерапевтом.

Уже у нее было два приема со специалистом, после которых Айза начала корректировать режим дня, питание и сократила вредные привычки. А как только уровень тревоги снизится, она намерена начать тренировки.

«На сегодня я молюсь. Очень много молюсь. Медитирую, но долго не получается. Пью много воды и обнимаю детей. Мне страшно очень. И грустно. Но есть вера, и это уже хорошо», — заключила она в своем Telegram-канале.

О причинах клинической депрессии Айза не стала распространяться. При этом не в первый раз она сталкивается с проблемами с психикой. Так, в 2017-м она жаловалась на панические атаки. Они стали преследовать ее и до того случая. Тогда во время приступа она носилась по квартире, пугая всех родных. О своем недуге Айза долгое время никому не рассказывала, однако решилась признаться на тот момент еще супругу.

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