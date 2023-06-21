Байден заявил, что гордится употреблявшим наркотики сыном

Хантер Байден попал в большой скандал. Есть ли шанс восстановить репутацию?

Сын президента США Хантер Байден пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по трем статьям — правда, по самым легким. Это недоплата миллиона долларов налогов, хранение оружия и употребление запрещенных веществ.

Поэтому вместо тюрьмы ему грозит только два года условно. В Америке новость стала самой обсуждаемой — разумеется, журналисты задали вопрос о сыне и Джо Байдену.

Американский лидер подчеркнул, что «очень гордится» сыном. Однако, кроме семейства Байденов, поводов для гордости ни у кого не возникло.

Более того, популярный журналист Такер Карлсон назвал Хантера иностранным агентом, который годами продавал доступ к телу своего отца политикам, законодателям и в том числе гражданам Китая и Украины.

ФБР были в курсе, но ничего не делали, чтобы не расстраивать хозяина Белого дома. И никогда не сделают, уверен телеведущий.