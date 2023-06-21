Альтернатива Китаю: что Белый дом хочет получить от Моди во время визита в США

Эфирная новость 22 0

Премьер-министр Индии Моди прибыл с визитом в США

Фото, видео: Reuters / WILLY KURNIAWAN; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Вашингтон воспринимает Нью-Дели в качестве важного партнера на фоне ухудшающихся отношений с Пекином.

В США прибыл с официальным визитом премьер-министр Индии. Нарендра Моди собирается встретиться с Джо Байденом и выступить в конгрессе.

Сейчас Белый дом торопится выстраивать отношения с Нью-Дели и воспринимает страну в качестве важного партнера на фоне ухудшающихся отношений с Китаем. Именно в Индию сейчас из КНР спешно переезжают производства американских корпораций.

Также Вашингтон пытается сотрудничать с Нью-Дели и в военном плане, чтобы продавать стране больше вооружений. При этом Индия сохраняет высокий уровень взаимодействия с Москвой — 50% всей военной техники поставлено из России.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

20:31
Карл III и Камилла не смогли скрыть раздражения, проиграв на королевских скачках
20:17
Альтернатива Китаю: что Белый дом хочет получить от Моди во время визита в США
20:09
Повышение тонуса: как мужчине вернуть жизненную энергию
20:01
Против опухолей и диабета: раскрыты неожиданные свойства ежевики
19:53
Мэр пятого округа Парижа сообщила о четырех пострадавших в результате взрыва
19:48
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане

Сейчас читают

«Она посмотрела на меня и согласилась»: молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
«Трупные» уколы: зачем косметологи в США делают инъекции из тканей мертвых людей
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео