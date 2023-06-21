Альтернатива Китаю: что Белый дом хочет получить от Моди во время визита в США

Вашингтон воспринимает Нью-Дели в качестве важного партнера на фоне ухудшающихся отношений с Пекином.

В США прибыл с официальным визитом премьер-министр Индии. Нарендра Моди собирается встретиться с Джо Байденом и выступить в конгрессе.

Сейчас Белый дом торопится выстраивать отношения с Нью-Дели и воспринимает страну в качестве важного партнера на фоне ухудшающихся отношений с Китаем. Именно в Индию сейчас из КНР спешно переезжают производства американских корпораций.

Также Вашингтон пытается сотрудничать с Нью-Дели и в военном плане, чтобы продавать стране больше вооружений. При этом Индия сохраняет высокий уровень взаимодействия с Москвой — 50% всей военной техники поставлено из России.