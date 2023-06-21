Путин анонсировал заступление на боевое дежурство комплексов «Сармат»

В ближайшее время на вооружении российской армии заступят комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой, сообщил президент России Владимир Путин.

«В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил», — сказал российский лидер на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вершиной технологической революции в разработке вооружений назвал российские гиперзвуковые ракеты автор издания Popular Mechanics Луи Маззанте.

По мнению эксперта, несколько типов такого оружия наводят неподдельный ужас на армию США: снаряды развивают скорость до десяти единиц Маха (Одна единица условно равна 340 метрам в секунду или 1224 километрам в час. — Прим. ред.) при этом сохраняя высокую маневренность.