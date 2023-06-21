Сюрприз с подвохом: что не так с публичными предложениями руки и сердца

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 146 0

Психотерапевт Шляпужникова: публичное предложение руки и сердца может унизить человека в случае отказа

Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ru

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В фильмах и сериалах это выглядит почти сказочно, но как обстоят дела в реальной жизни?

Публичное предложение руки и сердца — новый тренд среди влюбленных. Красивая картинка, овации и поздравления случайных прохожих… Но все ли так радужно, как может показаться?

Системный семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова в беседе с 5-tv.ru заявила, что в такой ситуации ответ избранницы станет либо отрицательным, либо неискренним.

«Когда вот таким образом обескураживают, человек может быть не готов и не может отказать прилюдно», — отметила она.

Если девушка все-таки соглашается, так как не может сказать «нет» на публике и испортить картинку, брак может очень быстро разрушиться или не состояться вовсе. Причина в том, что девушка после свадьбы может упрекать мужа в том, что была не готова, а он не оставил ей выбора.

«Все очень индивидуально. Может, для кого-то показушно, кому очень важна красивая картинка или мнение окружающих. С другой стороны, это не выглядит показушно, если один человек хочет искренне порадовать другого», — подчеркнула эксперт.

В любом случае предложение не должно превращаться в выступление на сцене. Шляпужникова обратила внимание на случаи, когда пара совместно продумывает публичное предложение и считает его отличным вариантом.

«Здорово, когда кто-то делает предложение и рассказывает о своих чувствах. Опасность в том, что если тебе откажут при всех, ты можешь быть прилюдно унижен», — резюмировала психотерапевт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мексиканка отказалась от предложения руки и сердца посреди футбольного поля.

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