Илон Маск удивил премьера Индии своим новым образом

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Илон Маск пришел на встречу с премьером Индии в костюме и ковбойских сапогах

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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Бизнесмен, возможно, задал новое направление в моде.

Илон Маск знатно удивил весь мир своим новым стилем. Он, кажется, задал новое направление в моде, явившись на деловую встречу с премьером Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке в строгом костюме и ковбойских сапогах.

На обувь тут же обратили внимание не только ценители моды, но и зоозащитники. Последние подозревают, что сапоги сделаны из кожи крокодила.

 

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