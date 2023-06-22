Ненатуральное? Производителей молочной продукции проверят на фальсификат

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В молочной продукции известных производителей нашли пальмовое масло вместо молочных жиров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jesus Merida; 5-tv.ru

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Недобросовестные предприниматели используют вместо молочных жиров пальмовое масло, не маркируя при этом продукт.

Производителей молочной продукции проверят на фальсификат. Как выяснили «Известия», соответствующее поручение дала Генпрокуратура.

Дело в том, что недобросовестные предприниматели используют вместо молочных жиров пальмовое масло. Законом это не запрещено. Однако нужна специальная маркировка, чтобы покупатель четко понимал, пьет ли он натуральное молоко, либо перед ним так называемая молокосодержащая продукция.

Недавнее исследование показало, что во многих российских регионах маркировку игнорируют. А нарушения фиксировались, в том числе у производителей масла и сметаны популярных брендов.

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