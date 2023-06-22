Бывший начальник антикоррупционного главка МВД Сугробов вышел из колонии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 691 0

Прокуратура не стала обжаловать вердикт суда.

Бывший начальник антикоррупционного главка МВД Сугробов вышел из колонии

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Бывший начальник антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов вышел из колонии, сообщил источник 5-tv.ru. Известно, что соответствующее решение было принято Скопинским районным судом Рязанской области. Прокурор не стал обжаловать заключение.

«Сугробова вывозили с территории колонии в условиях повышенной секретности. На автомобиле с тонированными стеклами и без номеров. „ФСИНовцы“ создали условия, чтобы бывший генерал МВД не пересекся с журналистами», — подчеркивал информатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сугробов был осужден на 12 лет по 14 эпизодам дела о превышении должностных полномочий. Кроме того, его подчиненные также были приговорены к колонии строго режима сроками от четырех до 20 лет. Между тем Сугробов уже отбыл половину срока, за который получил 17 поощрений, после чего попросил о досрочном освобождении. Суд постановил освободить его по УДО.

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