Корвет «Резкий» с комплексом «Уран» прошел испытания в Японском море

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В ближайшее время корабль войдет в состав Военно-морского флота.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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В Японском море прошли испытания новейшего корвета «Резкий», построенного для Тихоокеанского флота. Экипаж корабля выполнил пуск крылатой ракеты «Уран».

Сообщается, что крылатая ракета успешно поразила морскую мишень на расстоянии в 30 километров. В ближайшее время «Резкий» войдет в состав Военно-морского флота.

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