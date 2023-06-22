Трехлетнюю девочку госпитализировали после падения с высоты на юге Москвы

В Москве с балкона упала трехлетняя девочка. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Известно, что девочка днем осталась в квартире на юге Москвы без присмотра родителей. На снимках видно, как она соорудила себе «лестницу» к окну из одеяла, которое ей, видимо, постелили для отдыха. Высунувшись с балкона, ребенок рухнул вниз.

Московская квартира, в которой ребенок выпал из окна. Telegram / Столичный СК

«Девочка незамедлительно доставлена в одну из городских больниц, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Также известно, что проводится доследственная проверка, следователями выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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