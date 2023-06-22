«Испуганный олень»: экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 84 0

Экс-разведчик Риттер заявил о панике Байдена после слов Путина об уничтоженной технике ВСУ

«Испуганный олень»: экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация

Глава России настолько уверен в силе своей армии и страны, что уже ничто не сможет его смутить, считает эксперт.

Пока глава США Джо Байден паникует из-за уничтожений техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) президент России Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, глава России настолько уверен в силе своей армии и страны, что уже ничто не сможет его смутить.

«Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», — сказал Риттер.

Также он добавил, что глава США даже не может спокойно выступить перед спонсорами и сразу начинает паниковать. Военные России, по мнению экс-разведчика, уничтожают все, что НАТО поставляет Украине.

«Они (Россия. — Прим. ред.) всегда были готовы вступить в переговоры. Они продемонстрировали это с самого начала. И факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате», — заключил Риттер.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ потеряли более 13 тысяч человек в ходе попыток наступления.

Тема:
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