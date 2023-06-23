Новый публичный конфуз: Байден перепутал гимны США и Индии

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Байден перепутал гимны США и Индии

Фото, видео: MICHAEL REYNOLDS / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент Штатов положил руку на сердце, но не сразу понял свою ошибку.

Джо Байден допустил ошибку, которая может стоить ему еще нескольких десятков тысяч голосов избирателей. Он перепутал гимны США и Индии.

На встрече с премьером Нарендрой Моди, как только заиграла музыка, Байден приложил руку к сердцу. Вот только это был индийский гимн. Президент США понял это не сразу.

А еще Байден дважды назвал Моди президентом, хотя в Индии это чисто номинальная должность, которая ни к чему не обязывает. 

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