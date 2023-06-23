Видно за 50 километров: мощный пожар охватил завод в Турции

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Пожар произошел на мусороперерабатывающем заводе в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Сообщается как минимум о трех пострадавших.

В Турции вспыхнул мощный пожар на заводе по переработке мусора. Сообщается как минимум о трех пострадавших.

Огонь не могут потушить в течение четырех часов. Черные клубы дыма видны в радиусе 50 километров.

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