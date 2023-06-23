Последнее лето: трехлетний ребенок утонул в бочке с водой под Иркутском

Мальчик был под присмотром старшей сестры.

В селе Тутура в Жигаловском районе Иркутской области ребенок, которому было три года, утонул в емкости с водой. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В региональном МВД уточнили, что объем бочки с водой на участке составлял тысячу литров. Мальчик купался там под присмотром старшей 11-летней сестры. Она отлучилась на какое-то время, а когда вернулась, то обнаружила, что брат находится в воде без признаков жизни.

Мать ребенка в это время готовила еду на кухне. Семья полная и на учете полиции не состояла.

Трехлетний мальчик плавал в бочке без присмотра взрослых. Прокуратура Иркутской области

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Во время выяснения причин и обстоятельств произошедшего, прокуратура даст оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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