Песков ответил Макрону на обвинения России в дестабилизации Африки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

В Кремле сделали акцент на основных «китах» выстраивания отношений с любой стороной — это взаимное уважение, учет озабоченностей и проблем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

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Москва выстраивает с африканскими государствами конструктивные отношения, которые не угрожают третьим странам. Об этом во время общения с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что российская сторона встала на путь дестабилизации Африки с помощью давления военизированных формирований. По его словам, Россия на глобальной арене играет роль, которая никак не идет на пользу мира.

«Нет, Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении», — отреагировал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва при выстраивании отношений с Африкой действует лишь из соображений взаимного понимания определенных проблем. Он добавил, что этот принцип применим ко всем странам Африки, с которыми Россия поддерживает диалог.

Песков также заключил, что российско-африканские отношения не могут навредить третьим странами, так как не направлены против них. Он призвал не делать дружбу России и Африки «предметом озабоченности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон с надеждой ждет звонка от российского президента Владимира Путина.

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