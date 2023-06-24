«Еще хочу одного малыша»: Кети Топурия готова стать мамой в третий раз

Певица уже воспитывает восьмилетнюю дочь Оливию и двухлетнего сына Адама.

Кети Топурия хочет родить еще одного малыша. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на звездной премии «Мама года 2023», где журнал MODA topical наградил ее в номинации «Fashion мама».

Артистка порассуждала об идеальном возрасте, когда девушкам лучше становиться мамами. Первый ребенок у певицы появился в 29 лет, и раньше этого возраста, по ее признанию, она не была готова подарить жизнь еще одному человеку. Как считает Топурия, каждый сам для себя должен решать, во сколько лет становиться родителями, и возраст — это условность. Главное, к появлению ребенка относиться осознанно и отдавать себе отчет, что определенный отрезок будет посвящен детям, а другие сферы жизни уйдут на второй план.

«Мы все индивидуальные, разные, у всех разных опыт в жизни. Я знаю мам, которые, например, стали мамами в 22, и они прекрасно справлялись», — отметила Кети Топурия.

Певица призналась, что сама хочет родить еще одного ребенка. В сентябре этого года ей исполнится 37 лет.

«Говорят все врачи, что желательно, конечно, делать это до 40 лет. Из-за физиологии. Хотя я знаю людей, которые рожали и в 50, и даже в 60. И все там нормально», — улыбается Топурия.

Певица воспитывает восьмилетнюю дочь Оливию, отцом которой является бизнесмен Лев Гейхман, а также двухлетнего сына Адама, появившегося на свет в браке с бизнесменом Львом Деньговым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия впервые показала лицо двухлетнего сына.