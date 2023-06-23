Решетников проверил ход реализации мер поддержки в Донецке и Мариуполе

Эфирная новость 25 0

Он встретился и с представителями малого и среднего бизнеса, а также побывал на предприятии, которое производит оборудование для шахт.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Жители новых регионов должны получать все меры поддержки и весь спектр государственных услуг по российским стандартам. Об этом заявил Максим Решетников.

Министр экономического развития посетил Донецк и Мариуполь, осмотрев в том числе строящееся здание МФЦ. Он встретился и с представителями малого и среднего бизнеса, а также побывал на предприятии, которое производит оборудование для шахт.

Как отметил министр, сейчас в Донецке и Луганске, Запорожской и Херсонской областях активно разворачивается программа господдержки. Выдаются льготные кредиты, создается свободная экономическая зона с облегченным налоговым режимом.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

22:58
Всеобщая мобилизация началась в Черниговской области Украины
22:49
«Бывает страшно»: девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО
22:37
Минюст внес в список иноагентов семь человек и две организации
22:22
«Единое целое»: певица Слава призналась в любви своему бывшему возлюбленному
22:05
Решетников проверил ход реализации мер поддержки в Донецке и Мариуполе
21:58
Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по «лагерям „Вагнера“»

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Сияй вместе с ними: кто из звезд выступит на празднике «Алые паруса — 2023»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео