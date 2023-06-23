Решетников проверил ход реализации мер поддержки в Донецке и Мариуполе

Жители новых регионов должны получать все меры поддержки и весь спектр государственных услуг по российским стандартам. Об этом заявил Максим Решетников.

Министр экономического развития посетил Донецк и Мариуполь, осмотрев в том числе строящееся здание МФЦ. Он встретился и с представителями малого и среднего бизнеса, а также побывал на предприятии, которое производит оборудование для шахт.

Как отметил министр, сейчас в Донецке и Луганске, Запорожской и Херсонской областях активно разворачивается программа господдержки. Выдаются льготные кредиты, создается свободная экономическая зона с облегченным налоговым режимом.