Решетников проверил ход реализации мер поддержки в Донецке и Мариуполе
Он встретился и с представителями малого и среднего бизнеса, а также побывал на предприятии, которое производит оборудование для шахт.
Фото, видео: 5-tv.ru
Жители новых регионов должны получать все меры поддержки и весь спектр государственных услуг по российским стандартам. Об этом заявил Максим Решетников.
Министр экономического развития посетил Донецк и Мариуполь, осмотрев в том числе строящееся здание МФЦ. Он встретился и с представителями малого и среднего бизнеса, а также побывал на предприятии, которое производит оборудование для шахт.
Как отметил министр, сейчас в Донецке и Луганске, Запорожской и Херсонской областях активно разворачивается программа господдержки. Выдаются льготные кредиты, создается свободная экономическая зона с облегченным налоговым режимом.
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