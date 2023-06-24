Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придется признать провал контрнаступления
По мнению эксперта, президент Украины только создавал видимость успехов ВСУ в своих отчетах перед НАТО.
Фото: www.globallookpress.com / Rai Press Office
Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому придется признать поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как он провалил контрнаступление. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.
Он полагает, что президент Незалежной в своих отчетах перед хозяевами из НАТО только создавал видимость военных успехов, так как на грядущем саммите в июле планировал стать главным героем.
Риттер уверен, что Зеленский принимал решение о начале контрнаступления по исключительно политическим причинам. В НАТО при этом хотели наблюдать за определенным военным сценарием, который украинский глава не смог реализовать. А так как вооружал Киев Североатлантический альянс, он по сути не остался единственной проигравшей стороной конфликта. Вместе с ВСУ проиграл военный блок и весь «коллективный Запад».
«Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну», — сказал Риттер.
Украинское контрнаступление началось 4 июня на трех направлениях фронта — южнодонецком, артемовском и запорожском. На протяжении месяцев до этого момента киевский режим говорил о скором старте, то и дело его откладывая, а Зеленский путешествовал по странам-партнерам, выбивая вооружения для ВСУ. В бой пошли подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой националисты, но ничто не уберегло их от потерь живой силы и техники, исчисляемых тысячами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы разоблачили ложь об успехе ВСУ на запорожском направлении.
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