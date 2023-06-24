Точно поразил цель расчетом самоходной пушки «Гиацинт-С».

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, а также минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

«В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки „Гиацинт-С“ под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная», — сказал он.

Офицер также заявил, что хорошо проявил себя в бою расчет самоходной артиллерийской установки «Акация». Российские бойцы поразили минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское. Кроме того, военные летчики на ударных вертолетах Ка-52, Ми-28, а также штурмовики Су-25 нанесли десять ударов с воздуха по местам скопления живой силы ВСУ, вооружению и военной технике двух бригад — механизированной и теробороны.

Зыбинский добавил, что в районе Петроивановки на тои же купянском направлении истребители бомбардировщики Су-34 из состава авиационной группировки войск «Запад» ударили ракетами и бомбами точке временного размещения стрелкового батальона ВСУ. А в районе Двуречного использовала зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» для ликвидации разведывательного дрона — тоже американского, фирмы Puma.

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