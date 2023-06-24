Патрушев: АПК работает штатно, продовольственная безопасность РФ обеспечена

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оповестил население о работе аграрно-промышленного комплекса в штатном режиме. В соответствии с планами завершается посевная и начинается уборочная. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«Продовольственная безопасность страны будет обеспечена», — отмечается в публикации.

По словам Патрушева, все процессы на внутреннем рынке продолжают бесперебойно обеспечиваться. Производственные цепочки функционируют стабильно, как и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности.

В настоящее время в соответствии с разработанным ранее планом набирает обороны уборочная. Посевная в текущем году уже подходит к завершению.

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