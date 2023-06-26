Сотни погорельцев в Курганской области борются за компенсации

Внимания местных чиновников, судя по всему, хватило не всем.

Где пожары уже прошли, появилась другая проблема. Сотни погорельцев в Курганской области не могут начать строить свои дома — чиновники запрещают возводить постройки на пепелище. Да и компенсацию, как оказалось, могут получить не все. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас разбирался.

Огонь испепелил хозяйство и превратил в руины большой дом, где Елизавета жила вместе с мужем и двумя детьми. По самым скромным подсчетам, ущерб перевалил за два миллиона рублей.

Теперь семья Кривцовых ютится в тесном строительном вагончике, который им подарили волонтеры. И в таких полевых условиях в Курганской области сегодня выживают сотни погорельцев.

Всего за три недели огненная стихия уничтожила в регионе почти две тысячи строений, большая часть из них — жилые дома. Спастись из огня и дыма не смогли 22 человека.

Сильнее всего досталось Смолино: там людям быстро пообещали — в беде никого не оставят. Но внимания местных чиновников в итоге хватило далеко не всем.

«Если дом не состоит в ОГРН, то выплаты вам не положены. Только 500 тысяч», — говорит погорелец Елизавета Кривцова.

Люди рассчитывали не только на деньги, но и на собственные земельные участки, однако строить дома на пепелище власти запретили. Якобы так людей решили защищать уже от другой стихии — вдруг оказалось, что Смолино попадает в зону подтопления.

«Мы можем построить тут дачу, соответственно, без прописки. Ну еще так как здесь прописаны я, моя мама и дети, нас на первых порах хотели выписать через суд», — делится еще одна погорелец Ксения Адриановская.

Единого стандарта помощи погорельцам в стране нет. Каждый субъект сам определяет, кому и как оказывать поддержку.

Дедушка Ксении Сисоровой помощи так и не дождался — из-за стресса не выдержало сердце. Теперь за положенные от государства деньги придется бороться наследникам.

«Нет дедушки как собственника, нет сертификата. И даже после вступления в наследство. <…> Ситуация в том, что сертификат действует полгода. А у нас полгода пройдет и мы получим обнуленный сертификат», — пояснила она.

Не дождаться компенсации боится и ветеран Великой Отечественной войны — Дина Уварова. Дом в деревне Плоская, где всю жизнь провела старушка, не был оформлен в собственность. Однако то, что это именно ее дом, подтверждает прописка в паспорте и оплаченные квитанции за коммунальные услуги. При этом региональные власти объявляют, что никого не забыли.

«Выдано более 600 сертификатов на строительство или приобретение нового жилья. <…> Работа профильными органами власти, органами местного самоуправления продолжается по отдельным сложным индивидуальным случаям. Поддержку получит каждый, кто пострадал в результате ЧС», — заявил замгубернатора Курганской области Константин Ермаков.

Вот только вскоре отчитываться об успехах чиновникам, похоже, придется не только перед журналистами. В прокуратуре региона запускают горячую линию для погорельцев.

«Граждане могут по телефону сообщить о возникающих проблемах при предоставлении выплат. Сотрудники прокуратуры будут разбираться в каждом конкретном случае с учетом оснований отказа в выплатах», — сказала старший помощник прокурора Курганской области Мария Мельникова.

Прокурор Курганской области уже начал проверку из-за жилищного сертификата для ветерана.