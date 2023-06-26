Женщинам в декрете разрешат работать с сохранением пособия

Матерям во время ухода за малышом до полутора лет разрешат работать. Как пишут «Известия», поправки в федеральное законодательство разработало Министерство труда и социальной защиты по поручению Владимира Путина. При этом у женщины появится возможность получать одновременно и страховое пособие на ребенка, и зарплату.

Сейчас финансовая поддержка от государства сохраняется только в том случае, если мама трудится неполный день. В остальных случаях ей приходится решать — заниматься воспитанием детей или зарабатывать деньги.

Размер социального пособия составляет 40% от среднего заработка женщины в течение двух лет. Власти работают и над тем, чтобы вышедшие из декрета раньше срока мамы гарантировано получали места для малышей в ясельных группах.

Эксперты также считают — подобное разрешение на работу должны получать и сидящие в декрете отцы.