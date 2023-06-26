Себе дороже: экономист объяснил отказ Германии передать Украине активы РФ

В Берлине подсчитали, что Западу дешевле за свой счет восстановить украинскую экономику, чем трогать российские деньги. Как немцы пришли к такому выводу?

Власти Германии выступили против передачи замороженных активов России на восстановление Украины, потому что такой шаг приведет к нарушению законов и огромным финансовым потерям из-за оттока инвестиций. Об этом 5-tv.ru сообщил экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.

«Нежелание Германии передавать российские активы Украине на самом деле очень понятно и объяснимо. Немцы — это люди, которые очень педантично следуют различным нормам и правилам, а также своему собственному законодательству. Понятно, что передача российских активов Украине будет нарушением законодательства и, по большому счету, подрывом доверия к западной финансовой и экономической инфраструктуре, к западному законодательству», — объяснил Максим Чирков.

По словам экономиста, невозможно найти корректные юридические основания для передачи активов российского Центробанка в пользу Украины. Если же принять законы, которые позволят сделать это, то сильнее остальных пострадает именно немецкая экономика.

«Это подорвет инвестиции в немецкую экономику со стороны внешних инвесторов. Да и со стороны внутренних, возможно. А немцам — стране-локомотиву европейской экономики — доверие инвесторов очень важно. Они об этом, безусловно, беспокоятся. Потому что на самом деле все их благоденствие, которое формировалось много десятилетий, основано на нейтралитете и декларациях о равных правах», — отметил собеседник 5-tv.ru.

Если выяснится, что власти ЕС могут отобрать вложенные в европейскую финансовую систему деньги, то сначала в нее перестанут нести средства, а затем заберут вложенные ранее. В результате убытки будут огромными — их размер превысит сумму замороженных российских активов.

«Потери западных экономик, и немецкой в частности, будут гораздо больше, чем те суммы, которые они потенциально из российских активов могут набрать на восстановление Украины. То есть они потеряют столько, что им, по большому счету, выгоднее просто из своего бюджета профинансировать восстановление Украины, нежели брать из российских денег и резервов», — подытожил Максим Чирков.

Об отказе Германии поддержать предложение Евросоюза о передаче замороженных активов Банка России на восстановление Украины 26 июня сообщила газета Financial Times. По ее данным, речь идет о сумме в 200 миллиардов евро — 18,4 триллиона рублей. Один из высокопоставленных немецких чиновников сказал, что передача денег «создаст кучу неприятностей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейский ЦБ тайно объяснил Еврокомиссии, почему нельзя трогать активы России.