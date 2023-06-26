В Ростове-на-Дону загорелся музей на территории зоопарка

В Ростове-на-Дону горит музей на территории зоопарка. Об этом сообщает управление МЧС по Ростовской области.

Уточняется, что в 18:33 по местному времени загорелась кровля административного здания, расположенного на территории ростовского зоопарка на Зоологической улице, 3. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, пожару присвоен ранг № 2. Угрозы распространения огня нет. К ликвидации возгорания привлечены 48 человек и 17 единиц техники.

Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в соцсетях уточнил, что ряд улиц поблизости перекрыты.

«Животных эвакуировали в безопасные места. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности смертельного пожара в подмосковном Королеве.