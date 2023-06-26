Путин выступает с обращением к россиянам: прямая трансляция

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28 890 0

Выступление российского лидера не было заранее анонсировано.

Путин выступает с обращением к россиянам: прямая трансляция

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам из Кремля. Ранее это событие в эфире одного из федеральных каналов анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также анонсировала его выступление.

Ожидается, что лидеры союзных государств сделают ряд заявлений, но тема выступлений глав РФ и Белоруссии заранее не разглашалась.

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