Путин выступает с обращением к россиянам: прямая трансляция

Выступление российского лидера не было заранее анонсировано.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам из Кремля. Ранее это событие в эфире одного из федеральных каналов анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также анонсировала его выступление.
Ожидается, что лидеры союзных государств сделают ряд заявлений, но тема выступлений глав РФ и Белоруссии заранее не разглашалась.
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