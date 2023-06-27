В мессенджере Telegram появится новая функция

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Возможности сервиса станут шире уже в начале июля.

В мессенджере Telegram появится новая функция

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новую функцию в мессенджере — stories. Он отметил, что формат такого контента будет внедрен по просьбе многих пользователей.

«Более половины всех запросов функций, которые мы получаем, связаны с историями», — написал он в своем Telegram-канале.

Так, каждый пользователь сможет сам определять, кто будет видеть его истории: все контакты, только определенные контакты или список близких друзей. Истории будут размещаться сверху — перед списком чатов. Их можно будет с легкостью скрыть. Также истории можно будет подписывать, отмечать других пользователей и указывать ссылки. Срок их отображений каждый пользователь определит сам: шесть, 12, 24 или часов.

Помимо этого будет внедрена поддержка записи сразу на две камеры — тыльную и фронтальную. Уточняется, что у пользователей будет возможность репостить сообщения из каналов. Функция станет доступной уже в начале июля.

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