Кровавая бойня: ожесточенная битва за инвестиции идет в Силиконовой долине

Стартапы готовятся к худшему, потому что финансирование большинства из них на исходе.

Благополучие одного из самых солнечных мест на планете — Силиконовой долины — оказалось под угрозой. Всему виной — завышенные ожидания от местных компаний.

Оказалось, далеко не каждая из них может не то что окупить, но даже оправдать десятки миллиардов долларов инвестиций. Уже есть первые жертвы: в неравном бою с рыноком и конкурентами погиб робот-производитель пиццы, оставив местных IT-работников без пепперони. Кто следующий на выход в этой кровавой бойне стартапов, разбиралась корреспондент «Известий» Снежана Назаренко.

Солнце над безмятежной долиной может закатиться слишком быстро. Там серьезные проблемы, пишет Financial Times.

«Стартапы готовятся к худшему, потому что финансирование большинства из них на исходе. Удар для стартапов, зависящих от денег венчурного капитала, из-за текущей нехватки финансирования в отрасли будет болезненным. Огромные суммы, вложенные в компании во время эпохи пандемии, по-прежнему удерживают многих предпринимателей на плаву», — говорится в материале.

И это касается даже компаний, показывающих отличные результаты. Стартапы просят у инвесторов больше денег, но те выделяют в лучшем случае по два-три миллиарда долларов на каждого. А раньше в них вкладывали десятки миллиардов. Американские эксперты предрекают этим компаниям кровавую бойню уже во второй половине этого года.

«Очевидно, есть много компаний, которые получили очень большие деньги под очень завышенные ожидания и вряд ли они удержатся на том же уровне. Сейчас сама эпоха говорит таким компаниям, что им пора садиться на диету», — отметила основательница венчурного фонда Cowboy Ventures Эйлин Ли.

И на «диету» уже сели многие — например, робот-производитель пиццы закрылся в этом месяце. Несмотря на то, что привлек почти 500 миллионов долларов венчурного капитала.

Чтобы остановить дальнейшие разорения, инвесторы Кремниевой долины просят денег у Министерства обороны. Они призывают выделить 20 миллиардов долларов дополнительного финансирования.

Но тратиться на это сейчас не готовы. Доверие к модным стартапам подорвала в том числе и одна из самых известных фигур в Кремниевой долине — Элизабет Холмс, одновременно являющаяся мошенницей.

Безумная история американской предпринимательницы и основательницы компании Theranos разворачивалась на глазах у всего мира. Холмс обещала всего по одной капли крови ставить широкий спектр диагнозов.

Поддержку в разработке такого чудо-аппарата сразу же оказали влиятельные фигуры. Богатейшие бизнесмены Америки и бывшие политики, вроде Билла Клинтона и Генри Киссинджера.

Но в какой-то момент они поняли, что чудо-тестер не работает. B итоге Холмс отправилась за решетку на 11 лет за мошенничество на миллиарды долларов. А сейчас тон всему задает банковский кризис, который сотрясает экономику США уже на протяжении полугода. Госдолг США преодолел отметку в 32 триллиона долларов. И превышение этого объема наступило на девять лет раньше запланированного. Минфин США заявляет, что тревожиться не о чем.

Но три банка уже рухнули, еще 50 на грани разорения. И началось все как раз с Silicon Valley: он входил в 20 крупнейших финансовых организаций страны и запустил кризис целого сектора.

Вслед за ним — Signature, оба львиную долю резервов хранили в криптовалюте. Сейчас вся надежда инвесторов — на искусственный интеллект.

Они верят, что разработки в этой области якобы могут привлечь новые деньги и «поднять много затонувших лодок». Только все эти увлекательные истории о том, каким будет будущее с ИИ, уже пугают мировых гигантов.

Гендиректор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск просит взять шестимесячную паузу в разработке систем. Потому что это риски для общества, и пока они неуправляемы.