Свитер принцессы Дианы 1981 года выставили на аукцион

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Стартовая цена вещи — семь с половиной миллионов рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Heimsath; 5-tv.ru

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Одну из вещей в гардеробе принцессы Дианы выставили на продажу за крупную сумму. В сентябре один из крупнейших аукционов мира проведет торги алого свитера с белыми овечками, в котором принцесса Уэльская впервые появилась на публике в июне 1981 года на матче по поло своего будущего мужа Чарльза.

Тогда этот джемпер привлек внимание прессы, поскольку на нем было множество белых барашков и лишь один из них черного цвета. Многие журналисты решили, что так Диана видит себя в королевском обществе. Причем через несколько недель вещь повредили и передали дизайнерам на реставрацию. Они заменили свитер, а оригинальный джемпер принцессы Уэльской все это время хранился в коробке на чердаке.

Теперь его стартовая цена от 40 до 70 тысяч фунтов стерлингов. Это семь с половиной миллионов рублей.

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