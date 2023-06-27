Сначала она даже не поверила: мама приехала на выпускной дочери из зоны СВО

Эфирная новость 323 0

Военнослужащая Тихоокеанского флота приехала на выпускной дочери из зоны СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В гражданской жизни «Азур» работала бортпроводником, однако по специальности она медик.

Военнослужащая 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прилетела из зоны спецоперации, чтобы поздравить дочь с окончанием школы. Командование на один день отпустило женщину с позывным «Азур» в родное село на Камчатке.

И ее появление на выпускном стало полной неожиданностью и для ребенка, и для учителей. На кадрах видно, что юная девушка в первые секунды даже не может поверить, что на ее праздник пришла мама. Сразу же после паузы и молчания от неожиданной встречи мать и дочь заключают друг друга в объятия и плачут от счастья.

В гражданской жизни «Азур» работала бортпроводником, однако по специальности она — медик. В зону спецоперации отправилась добровольно, заключив контракт на один год. И теперь помогает раненым на передовой.

Тема:
Спецоперация
27 июн
«Решительное наступление»: в США спрогнозировали дальнейшие шаги Путина
27 июн
Вычислили с БПЛА: десант ВС РФ разгромил опорный пункт ВСУ в зоне СВО
27 июн
ВС РФ уничтожили бронированную машину ВСУ при помощи управляемой ракеты — видео
27 июн
ВСУ вновь ударили по позициям российской армии запрещенным типом оружия
27 июн
Появились кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ Oshkosh
27 июн
«За сохранение своей нации»: в США заявили о неизбежности победы России
27 июн
Ка-52 — равных в небе нет: лучшее видео из зоны СВО за день
27 июн
Начнут беречь резервы: названы сроки прекращения контрнаступления ВСУ
26 июн
От дронов защищает специальный козырек: как работает артиллерия на передовой
26 июн
«За кулисами»: в НАТО конфликт с Россией тайно признали катастрофой
+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

12:29
ООН: десятки украинских заключенных подверглись пыткам в изоляторах
12:24
Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 квадратных метров — видео
12:23
«Масса осложнений»: какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой
12:09
«Останемся под обломками»: Лукашенко предупредил о последствиях разрушения России
12:03
Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения «пермскому стрелку»
12:01
«Бабуля была нарасхват!» — Слава рассказала, что к ней приставал Орландо Блум

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
В фильме Гайдая про Шурика зрители нашли киноляп, оказавшийся подсказкой режиссера
«Работаем над этим»: Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео