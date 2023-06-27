«Человек — это целый мир»: профессор Черниговская рассказала о смысле жизни

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Аделина Ким
Аделина Ким 45 0

Профессор Черниговская рассказала, в чем на самом деле состоит смысл жизни

«Человек — это целый мир»: профессор Черниговская рассказала о смысле жизни

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

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Она отметила, что такими сложными вопросами занимается философия.

Человек появляется на свет, чтобы познакомиться с собой и воспитать свой внутренний мир, получить как можно больше хорошего. Именно такого мнения о смысле жизни придерживается известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать свой внутренний мир, максимально тонко, вынуть максимально много хорошего», — отметила она.

По ее мнению, каждый человек — это целый бесценный мир. Черниговская уверена, что мы — существа, которые создают. Однако, сложными вопросами о смысле жизни занимается философия, а естественные науки совсем другими вещами, там совсем другой тип доказательств.

Профессор даже вспомнила, как работала в психиатрической больнице, поэтому о «душевных страданиях» она знает не понаслышке. Ее поражало, что почти каждый из вновь поступивших пациентов обращался с одной и той же болью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Высоцкая нашла истинный смысл жизни.

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