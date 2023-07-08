«Свадьба — ураган»: как IVAN отметил торжество с близкими и питоном

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 440 0

IVAN сравнил свою свадьбу с ураганом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Почему змея чуть не испортила столь значимое для музыканта событие?

IVAN сравнил свою свадьбу с ураганом. Подробностями празднества певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По признанию музыканта, свадьбу с хореографом Алиной Сухоруких он отметил масштабно. На торжестве присутствовали близкие, родные и даже питон. В качестве подарка своему будущему мужу Алина Сухоруких решила станцевать танец Сальмы Хайек со змеей из фильма «От заката до рассвета».

«Учитывая, что она боится жутко змей, ей это все не нравится. Но она на такую жертву пошла», — отметил певец.

Как рассказывает IVAN, после выступления Алины гости захотели сфотографироваться с питоном, и одного из присутствующих змея укусила в лоб. Как только об инциденте узнал сам музыкант, его первая мысль была: «Главное, чтобы это был не Николай Носков».

«Это был мой близкий друг, которого укусила эта змея. Стоит с тряпками, с туалетной бумагой во лбу. Я говорю: «Как так произошло?». Он отвечает: «Я стоял, просто фотографировал людей, которые были с питоном. Почему меня? Я вообще даже его не трогал», — с улыбкой на лице вспоминает IVAN.

Сам певец в качестве подарка на свадьбу подготовил Алине Сухоруких трогательное видео, состоящее из их детских фотографий, под лирическую композицию.

Подробностями своей личной жизни IVAN делится не так часто. Известно, что в 2016 году у него был роман с Настасьей Самбурской, однако отношения завершились спустя шесть месяцев по инициативе актрисы. В 2021 году певец женился на хореографе Алине Сухоруких, а в январе 2023 года стало известно, что пара ждет ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN сделал предложение жене на кухне.

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«Свадьба — ураган»: как IVAN отметил торжество с близкими и питоном

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